Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина в Анкаре

Президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве вновь заявил о готовности Анкары принять встречу лидеров России и Украины.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее завяил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий. При этом Турция готова принять у себя встречу в "минском" формате, сообщал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Я снова выражаю готовность Турции принять у себя лидеров России и Украины", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы.