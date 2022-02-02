Мирзоян назвал «красные линии» Армении в заключении мирного соглашения с Азербайджаном

Уточнение параметров всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, разработка такого соглашения и последующее его подписание могут происходить путем политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта или в результате него. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос журналиста австрийского агентства, каковы «красные линии» Армении в заключении мирного соглашения с Азербайджаном.

Отвечая на вопрос, глава МИД прежде всего подчеркнул неурегулированность нагорно-карабахского конфликта, отметив, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ являются тем международным форматом, который имеет единственный и исключительный мандат на поиск политического урегулирования, и пока решение не будет найдено, стороны должны продолжать переговоры в этом формате.

«Повторяю, способ найти политическое урегулирование или один из его результатов - это уточнение параметров всеобъемлющего мирного соглашения, разработка такого соглашения и, соответственно, его подписание. Хочу отметить, что очень важно помнить о принципах, которые сопредседательство Минской группы вырабатывало на протяжении многих лет, и одним из этих принципов является право народа Нагорного Карабаха, в частности, право на самоопределение.

Еще одним из этих принципов, например, является неприменение силы, который, к сожалению, как мы видели в 2020 году, был грубо нарушен, и теперь не только Армения и Азербайджан, не только народ Нагорного Карабаха, но и весь мир должен решить, остается ли неприменение силы фундаментальным принципом в мире, или государства могут допустить применение силы и угрозы применения силы для решения важнейших вопросов, судеб народов, ведь если правило нарушается для одного, то это, вероятно, открывает двери для других, чтобы они пошли по этому пути», - отметил Арарат Мирзоян.