Из аэропорта «Звартноц» 2 февраля состоялся первый рейс авиакомпании Flyone Armenia в Стамбул. Как сообщает Арменпресс, первоначально планируется по направлению Ереван-Стамбул-Ереван осуществлять два рейса в неделю: по понедельникам и пятницам. В дальнейшем авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Авиакомпания уделяет особое большое внимание противоэпидемическим мероприятиям. В самолете будет обязательно ношение маски. Самолеты оснащены воздушными фильтрами HEPA, которые убивают 99,97% вирусов и бактерий.