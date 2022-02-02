Время в Ереване: 11:07:36,   2 Февраль

Состоялся первый рейс авиакомпании Flyone Armenia в Стамбул

Состоялся первый рейс авиакомпании Flyone Armenia в Стамбул

Из аэропорта «Звартноц» 2 февраля состоялся первый рейс авиакомпании Flyone Armenia в Стамбул. Как сообщает Арменпресс, первоначально планируется по направлению Ереван-Стамбул-Ереван осуществлять два рейса в неделю: по понедельникам и пятницам. В дальнейшем авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Авиакомпания уделяет особое большое внимание противоэпидемическим мероприятиям. В самолете будет обязательно ношение маски. Самолеты оснащены воздушными фильтрами HEPA, которые убивают 99,97% вирусов и бактерий. 

Фото: Мхитара Хачатряна


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