Фонд «Степан Гишян» объявил о приеме заявок на получение грантов в 2022 году
Благотворительный фонд «Степан Гишян» объявил конкурс на получение грантов для юридических лиц.
Благотворительный фонд начал процесс приема онлайн-заявок, который продлится до 15 марта сего года включительно.
Представляемые программы должны быть направлены на развитие социально-экономической, образовательной и научной, здравоохранительной и культурной сфер, или же одновременно на несколько сфер. Программы должны осуществляться исключительно на территории РА.
Фонд даст предпочтение тем программам, которые:
Будут способствовать созданию новых рабочих мест;
Будут использовать продукты местного производства и сырье (в основном);
Предложат инновационные решения;
Будут нацелены на укрепление армяно-французских отношений.
С подробностями можете ознакомиться по следующей ссылке.
Максимальный размер одного предоставляемого гранта составляет 5 000 000 драмов РА.Благотворительный фонд «Степан Гишян» создан АКБА банком, французской банковской группой «Кредит Агриколь», Национальной федерацией «Кредит Агриколь» и семьей Степана Гишяна.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм