Фонд «Степан Гишян» объявил о приеме заявок на получение грантов в 2022 году

Благотворительный фонд «Степан Гишян» объявил конкурс на получение грантов для юридических лиц.

Благотворительный фонд начал процесс приема онлайн-заявок, который продлится до 15 марта сего года включительно.

Представляемые программы должны быть направлены на развитие социально-экономической, образовательной и научной, здравоохранительной и культурной сфер, или же одновременно на несколько сфер. Программы должны осуществляться исключительно на территории РА.

Фонд даст предпочтение тем программам, которые:

Будут способствовать созданию новых рабочих мест;

Будут использовать продукты местного производства и сырье (в основном);

Предложат инновационные решения;

Будут нацелены на укрепление армяно-французских отношений.

С подробностями можете ознакомиться по следующей ссылке.

Максимальный размер одного предоставляемого гранта составляет 5 000 000 драмов РА.

Благотворительный фонд «Степан Гишян» создан АКБА банком, французской банковской группой «Кредит Агриколь», Национальной федерацией «Кредит Агриколь» и семьей Степана Гишяна.