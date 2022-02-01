С 1 февраля тариф на электроэнергию в Армении подорожает в среднем на 4.7 драмов

Средневзвешенный тариф на электроэнергию в Армении с 1 февраля 2022 года повысится на 4,7 драма. Однако для социально незащищенных семей будут сохранены действующие тарифы. Как передает «Арменпресс», такое решение Комиссия по регулированию общественных услуг приняла на заседании 29 декабря 2021 года.

Таким образом, для социально незащищенных слоев населения, составляющих 11 % абонентов, тарифы останутся без изменений, для граждан, имеющих месячное потребление до 200 кВтч, составляющих 55 % абонентов, тариф повысится на 1,5 драм/кВтч. Тариф для потребляющих 201-400 кВтч в месяц, которые составляют 25% абонентов-резидентов, повысится на 3,5 драма/кВтч, для остальных потребителей тариф повысится на 5,5 драма/кВтч.

Дневной и ночной тарифы для социально незащищенных семей останутся на уровне 29,99 драма и 19,99 драма соответственно. Для жителей, потребляющих до 200 кВтч в месяц, дневной тариф станет 46,48 драма, вместо нынешних 44,98 драма, а ночной тариф - 36,48 драма, вместо 34,98 драма. Для жителей, потребляющих 201-400 кВтч в месяц, дневной тариф станет 48,48 драма, вместо нынешних 44,98 драма, а ночной тариф станет 38,48 драма, вместо нынешних 34,98 драма. Для тех, кто потребляет более 400 кВтч, дневной тариф будет 53,48 драма, вместо нынешних 47,98 драма, ночной тариф - 43,48 драма, вместо нынешних 37,98 драма.