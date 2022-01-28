Лавров заявил, что войны не будет, если это зависит от России

Россия не хочет войны, но она не допустит, чтобы ее интересы безопасности были игнорированы.

Как передает Арменпресс, об этом в онлайн-интервью Sputnik и трем другим российским радиостанциям заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, касаясь продолжающихся переговоров с Западом по вопросам безопасности.

«Если это будет зависеть от Российской Федерации, войны не будет. Мы не хотим войны, но мы не позволим игнорировать наши интересы", - сказал он.

По словам Лаврова, переговоры с Западом еще не завершены

По его словам, американцы и НАТО больше месяца изучали предельно простые предложения России, которые обобщены в проекте соглашения Россия-США, соглашения Россия-НАТО, и два дня назад, 26 января, в Москву пришел ответ, который не проясняет главные вопросы, но там есть "рациональные зерна" по второстепенным вопросам.

В частности, НАТО предлагает обсудить ряд вопросов, связанных с размещением ракет малой и средней дальности, проведением военных учений вдали от границ друг от друга, согласованием дистанции между истребителями и боевыми кораблями и ряд других вопросы. По словам Лаврова, это лучше, чем ничего.

«Конструктивность этих предложений, по сути, заимствована из недавних российских инициатив. Я думаю, это хоть что-то. Но повторяю, главное для нас — выяснить концептуальные основы, на которых строится европейская безопасность», — сказал Лавров, напомнив взятые обязательства Российской Федерации и западных государств по принципам «неделимости безопасности» в рамках Декларации Саммита ОБСЕ в Стамбуле

Главный российский дипломат подчеркивает, что если Запад не отреагирует на предложения Москвы, и если предложения Москвы не дадут результатов для достижения договоренности о взаимоприемлемых принципах безопасности в Европе, то Москва примет ответные меры.

Лавров сообщил, что в настоящее время российские власти изучают ответы США НАТО.

Касаясь их содержания, глава МИД России заявил, что ответ США в свете писем, направленных НАТО, является «настоящим образцом дипломатического этикета».

«Ответ НАТО настолько идеологизирован, настолько пронизан идеей уникальности Североатлантического альянса, его особой роли и миссии, что мне стало стыдно за людей, написавших текст», — сказал Лавров.

Президент России Владимир Путин сказал, что ответные меры могут быть разными, но он примет решение на основе предложений российских военных.

Сергей Лавров добавил, что в результате межведомственных обсуждений президент Путин получит предложения по ответу Москвы и на их основе примет свое решение.