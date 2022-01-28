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Лавров заявил, что войны не будет, если это зависит от России

Лавров заявил, что войны не будет, если это зависит от России

Россия не хочет войны, но она не допустит, чтобы ее интересы безопасности были игнорированы. 

Как передает Арменпресс, об этом в онлайн-интервью Sputnik и трем другим российским радиостанциям заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, касаясь продолжающихся переговоров с Западом по вопросам безопасности.

 «Если это будет зависеть от Российской Федерации, войны не будет. Мы не хотим войны, но мы не позволим игнорировать наши интересы", - сказал он. 

По словам Лаврова, переговоры с Западом еще не завершены

По его словам, американцы и НАТО больше месяца изучали предельно простые предложения России, которые обобщены в проекте соглашения Россия-США, соглашения Россия-НАТО, и два дня назад, 26 января, в Москву пришел ответ, который не проясняет главные вопросы, но там есть "рациональные зерна" по второстепенным вопросам.

 В частности, НАТО предлагает обсудить ряд вопросов, связанных с размещением ракет малой и средней дальности, проведением военных учений вдали от границ друг от друга, согласованием дистанции между истребителями и боевыми кораблями и ряд других вопросы. По словам Лаврова, это лучше, чем ничего.

 «Конструктивность этих предложений, по сути, заимствована из недавних российских инициатив. Я думаю, это хоть что-то. Но повторяю, главное для нас — выяснить концептуальные основы, на которых строится европейская безопасность», — сказал Лавров, напомнив взятые обязательства Российской Федерации и западных государств по принципам «неделимости безопасности» в рамках Декларации Саммита ОБСЕ в Стамбуле

Главный российский дипломат подчеркивает, что если Запад не отреагирует на предложения Москвы, и если предложения Москвы не дадут результатов для достижения договоренности о взаимоприемлемых принципах безопасности в Европе, то Москва примет ответные меры. 

Лавров сообщил, что в настоящее время российские власти изучают ответы США НАТО.

 Касаясь их содержания, глава МИД России заявил, что ответ США в свете писем, направленных НАТО, является «настоящим образцом дипломатического этикета».

«Ответ НАТО настолько идеологизирован, настолько пронизан идеей уникальности Североатлантического альянса, его особой роли и миссии, что мне стало стыдно за людей, написавших текст», — сказал Лавров.

Президент России Владимир Путин сказал, что ответные меры могут быть разными, но он примет решение на основе предложений российских военных. 

Сергей Лавров добавил, что в результате межведомственных обсуждений президент Путин получит предложения по ответу Москвы и на их основе примет свое решение.

 

 


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