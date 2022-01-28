Последствия минувшей войны не могут отвлечь нас от пути государственного строительства. Араик Арутюнян

По случаю Дня защитника Отечества президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял группу членов Союза борцов за свободу Арцаха, наградил их государственными наградами за значительный вклад в дело защиты Родины.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Выразив признательность за патриотическую службу, президент страны в своем выступлении еще раз подчеркнул, что последствия недавней войны не могут отклонить нас от пути государственного строительства, за который армянский народ борется более тридцати лет.

По словам президента Арутюняна, благородная миссия, ежедневно осуществляемая защитниками Родины, является способом обеспечить долголетие Родины, а гарантированное развитие обусловлено совместной, совместной работой.