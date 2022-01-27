Отставка с поста президента не помешает проведению в Армении «Матча Легенд»: письмо Армена Саркисяна президенту ФИФА

Президент Армен Саркисян направил письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором говорится, что его отставка не помешает успешной реализации программ, начатых в период его президентства, в частности, проведению в Армении «Матча Легенд».

Как сообщает «Арменпресс» в Аппарате президента РА сообщили, что возможность организации товарищеского матча между всемирно известными легендарными футболистами, президент Армен Саркисян обсудил с Джанни Инфантино во время встречи в Катаре в конце прошлого года. В письме Армен Саркисян особо упомянул:

«Я убежден, что мы заложили основу для эффективного сотрудничества между ФИФА и Арменией. Армения придает большое значение сотрудничеству с ФИФА и с Фондом ФИФА, что обещает посредством футбола, самого популярного вида спорта, открытие новых перспектив сотрудничества во всем мире, превращение нашего региона в более мирный, справедливый и толерантный регион. После войны в Арцахе и ее последствий в Армении эта миссия сегодня важна как никогда.

Как Вам известно, я высоко ценю роль спорта в общественной жизни человека. Польза спорта для человека очень высока. Спорт закаляет характер, учит стратегическому и аналитическому мышлению, развивает лидерские качества.

Мое решение не помешает мне продолжать вносить свой вклад в успешную реализацию программ, начатых во время моего президентства. Это миссия всей моей жизни, и для меня честь работать во благо Армении, работа не ограничена должностью.

Надеюсь на продолжение нашей с Вами дружбы и сотрудничества с FIFA. Я готов внести свой вклад в запланированную в Ереване встречу «Матч Легенд». Думаю, что эта инициатива окажет большое влияние на развитие спорта в Армении во благо нашей молодежи и во имя мира в регионе».

Президент Саркисян «Матч Легенд» предложил провести в Армении в этом году одновременно с «Армянским саммитом мыслей» и с фестивалем «СТАРМУС-6».