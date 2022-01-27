Председатель КГД принял постоянного представителя Программы развития ООН

Председатель Комитета по государственным доходам Рустам Бадасян 26 января принял постоянного представителя Программы развития ООН Натию Нацвлишвили.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, стороны подчеркнули, что сотрудничество КГД и ПРООН имеет многолетний опыт. КГД Армении всегда высоко оценивал это сотрудничество, которое выражается в содействии ПРООН в рамках различных программ, в частности, в реализации программы модернизации КПП Баграташен, Гогаван и Бавра, разработке полного пакета конкурсных документов программы модернизации Мегринского пограничного пропускного пункта.

Рустам Бадасян представил постоянному представителю повестку реформ Комитета государственных доходов на ближайшие годы, отметив важность модернизации пограничных таможенных пунктов и обязательства сделать полностью электронными процедуры таможенных оформлений, а также видение разработки новых критериев переподготовки таможенных служащих нового качества и их отбора.

Постоянный представитель ПРООН Натия Нацвлишвили выразила готовность оказать действенное содействие в осуществлении реформ, представляющих взаимный интерес.