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Председатель КГД принял постоянного представителя Программы развития ООН

Председатель КГД принял постоянного представителя Программы развития ООН

Председатель Комитета по государственным доходам Рустам Бадасян 26 января принял постоянного представителя Программы развития ООН Натию Нацвлишвили.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, стороны подчеркнули, что сотрудничество КГД и ПРООН имеет многолетний опыт. КГД Армении всегда высоко оценивал это сотрудничество, которое выражается в содействии ПРООН в рамках различных программ, в частности, в реализации программы модернизации КПП Баграташен, Гогаван и Бавра, разработке полного пакета конкурсных документов программы модернизации Мегринского пограничного пропускного пункта.

Рустам Бадасян представил постоянному представителю повестку реформ Комитета государственных доходов на ближайшие годы, отметив важность модернизации пограничных таможенных пунктов и обязательства сделать полностью электронными процедуры таможенных оформлений, а также видение разработки новых критериев переподготовки таможенных служащих нового качества и их отбора.

Постоянный представитель ПРООН Натия Нацвлишвили выразила готовность оказать действенное содействие в осуществлении реформ, представляющих взаимный интерес.


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