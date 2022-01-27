Ваграм Думанян принял представителей Фонда «Конрад Аденауэр»

2022 27 января министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян принял директора Регионального центра «Политический диалог: Южный Кавказ» Томаса Шрапеля, и главу Офисов Фонда «Конрад Аденауэр» в Северной Америке и Европе Яна Филиппа Влойберна.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, на встрече присутствовал и заместитель министра Артур Мартиросян. Приветствуя представителей фонда, Ваграм Думанян высоко оценил его миссию в Армении и выразил готовность продолжать сотрудничество по программам, представляющим взаимный интерес. Говоря о сотрудничестве в сфере высшего образования, министр коснулся возможности получения молодыми людьми образования в немецких вузах. Ваграм Думанян предложил сотрудничать и в рамках введения нового стандарта общего образования, в разработке учебников и подготовке учителей.

Министр также упомянул о реализации совместных образовательных программ в сфере STEM. В этом контексте Ваграм Думанян отметил необходимость обсуждения вышеуказанных вопросов на запланированной на 31 января конференции по искусственному интеллекту.

Директор регионального центра Томас Шрапель отметил, что фонд уже 5 лет тесно сотрудничает с Министерством ОНКС. Уже реализован ряд совместных проектов. Он подчеркнул, что объем деятельности фонда в Армении за последние годы увеличился в четыре раза.

«Для фонда в Армении созданы отличные условия, у нас очень хорошие партнеры. Это предварительные условия, которые дают нам основу для расширения масштабов нашей деятельности», - сказал Томас Шрапель. Он привел факт содействия фонда при разработке и издании учебника и методического пособия по предмету «Обществоведение» для школ Республики Армения. По словам Томаса Шрапеля, в Армении ранее не было подобных программ Восточного партнерства, и ее реализация стала исключительным явлением, что свидетельствует и об интересе армянской стороны.

Томас Шрапель также коснулся программы подготовки учителей, реализуемой при содействии фонда, подчеркнув, что за последние два года в рамках этой программы обучение прошли около 400 учителей из Еревана и регионов Армении. Он также сообщил, что фонд поддерживает молодых, одаренных и талантливых армянских специалистов. Стипендии фонда получили 25 студентов. Томас Шрапель заявил, что в этом направлении необходимо реализовать конкретную программу содействия молодым людям. Стороны выразили готовность разработать новую повестку расширения сотрудничества, в рамках которой будут реализовываться новые совместные программы.