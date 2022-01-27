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Ален Симонян принял посла Сирии в Армении

Ален Симонян принял посла Сирии в Армении
ЕРЕВАН, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. 27 января Председатель НС РА Ален Симонян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Сирийской Арабской Республики в Армении Мохаммеда Хаджа Ибрагима, завершающего свою дипломатическую миссию в Армении. 

Как передает «Арменпресс», Национальное Собрание сообщает, что Ален Симонян поблагодарил дипломата за его вклад в развитие армяно-сирийских отношений и выразил уверенность, что отношения, установленные в период пребывания посла в должности, будут длительными для двух стран. Спикер парламента заверил, что Национальное собрание продолжит эффективное сотрудничество с дружественной Сирией как на международной арене, так и в развитии двусторонних отношений.

Посол Сирийской Арабской Республики поблагодарил за теплые слова, отметив, что с большим энтузиазмом и любовью работал в Армении. Он подчеркнул, что осуществление его миссии сопровождалось изучением исторического наследия Армении и новыми открытиями. По словам посла, как когда-то Колумб открыл Америку, так и миру необходимо открыть для себя Армению и многовековую мудрость армянского народа.

Ален Симонян пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности, а дружественному народу Сирии передал пожелание прочного мира и благополучия.
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