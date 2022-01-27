Вице-премьер принял исполняющую обязанности Постоянного координатора ООН в Армении

Вице-премьер Амбарцум Матевосян 26 января принял исполняющую обязанности Постоянного координатора ООН в Армении Лилу Питерс Яхья.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате вице-премьера. Матевосян поздравил представителя ООН с назначением на ответственную должность и выразил готовность к тесному сотрудничеству в контексте реализации амбициозных программ, направленных на стимулирование демократии, безопасности, мира и стабильности.

Амбарцум Матевосян высоко оценил содействие и усилия Офиса ООН, направленные на борьбу с COVID-19 в Армении, реализацию программы Целей устойчивого развития и решение гуманитарных проблем, возникших вследствие нагорно-карабахского конфликта.

Лила Питерс Яхья отметила, что, несмотря на вызовы 2020 года, Армения продвигается вперед, и ООН готова в рамках своего мандата содействовать повестке правительства по развитию Армении.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, и договорились о более эффективном сотрудничестве по вопросам электронного управления и по ряду других направлений.