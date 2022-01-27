Определение местоположения без GPS: универсальная платформа локального позиционирования армянских специалистов

Армянские специалисты работают над дистанционно управляемым универсальным прибором, который позволит определять местоположение без GPS. Такие важные компоненты цифрового мира, как - дистанционное управление, прием и передача данных, вскоре станут возможными с помощью универсального устройства дистанционного управления армянского производства. Устройство пока не имеет названия.

Проект называется «Платформа локального позиционирования». Локального, т.к. прием данных осуществляется без GPS. Область применения достаточно широкая․Реабилитационная медицина, военная промышленность, робототехника, приборостроение, обучающие программы, такие как VR-операции, где практикующий врач чувствует тело виртуального пациента, размер разреза и другие хирургические процедуры. Этот метод обучения, получивший распространение за рубежом, может быть внедрен в нашей стране с помощью нового устройства. Но многообещающие компоненты этой инженерной инновации идут гораздо дальше.

И наконец, есть ли такие платформы на международном рынке, чем уникален и важен прибор армянского производства, какое применение он найдет в ближайшем будущем? Подробности «Арменпресс» рассказали директор компании «Траст Эдвайзер», реализующей эту программу, Ваан Вермишян и руководитель рабочей группы Ованнес Мкртумян.

Компания «Траст Эдвайзер» основана в 2018 году и в основном занимается управлением бизнеса. Одним из направлений деятельности компании является использование систем VR (виртуальной реальности) в различных сферах (от организации игр до научных экспериментов). В ходе исследования одного из таких проектов они столкнулись с проблемой, для решения которой необходимо было иметь платформу (устройство), которая могла бы собирать данные, исследовать их и отправлять на заранее определенное оборудование. Ваан Вермишян подчеркивает: «Создание платформы стало приоритетом, особенно во время исследования, проведенного с сотрудником реабилитационного центра «Дом воина».

К ходунку армянского производства прилагается VR-аппарат, который позволяет пациенту, потерявшему подвижность конечностей в вертикальном положении, выполнять фиксированные реабилитационные упражнения. Система VR придает ходунку дополнительный эффект симуляции, пациент имеет возможность пройтись по заранее запрограммированной среде и сценарию (интересное место, экстремальное место, перекресток улиц и т.д.). В ходе исследований было установлено, что упражнения, выполняемые с таким подходом, помогают больному быстрее восстановиться за счет получения дополнительных импульсов по нервам. Кроме того, они делают упражнения с большим интересом и чаще. В ближайшее время будут созваны медицинские консультации для получения профессионального разряда и проведения исследований на научном уровне.

Восстановление предполагает индивидуальную программу

Вот здесь и возникают проблемы. Ваан Вермишян отмечает, что сегодня в нашей республике есть потребность в нескольких тысячах ходунков, что уже предполагает финансовые ресурсы, но нет и соответствующего учреждения, где можно было бы установить такое количество устройств. Кроме того, военнослужащим-инвалидам и другим пациентам с ограниченными физическими возможностями сложно ежедневно посещать медицинский пункт. Таким образом, желательно, чтобы цифровое «прогулочное» устройство с системой VR находилось у пациента дома. «Допустим, мы предоставили. Возникает и другая проблема: реабилитация предполагает индивидуальную программу - лечебный курс в зависимости от степени заболевания (сколько шагов он должен сделать, как быстро, насколько и под каким углом он поднимает ногу и т.д. Предлагаемое нами устройство дистанционного управления позволит специалистам осуществлять ежедневный мониторинг из медицинского центра, контролировать ход лечения», - прокомментировал наш собеседник.

С идеей создания этого устройства дистанционного управления компания участвовала в конкурсе, организованном Министерством высокотехнологичной промышленности РА, и выиграла грант «Бизнес идея», в результате чего ей было предоставлено финансирование в размере 10 млн драмов. Сама программа требует гораздо больших инвестиций, которые «Траст Эдвайзер» реализует за счет собственных средств.

Сложные математические алгоритмы

Руководитель рабочей группы Ованнес Мкртумян объясняет, как будет реализовываться программа реабилитации․ «Устройство прикрепляется к ходунку, собирает необходимые данные для лечения пациента, обрабатывает их разработанными нами математическими алгоритмами, после чего передает их на ранее упомянутое нами устройство по различным средствам связи. В отличие от других подобных платформ, имеющихся на рынке, у местной платформы нет проблемы записи нулевого базового положения тела. Датчик гравитации в устройстве позволяет ориентироваться, где находится пол, по отношению к которому уже строится база, на месте и очень быстро. Мы получили этот алгоритм с большим трудом. Использовали машинное обучение, поместили полученный алгоритм в небольшое управляющее устройство, чтобы последнее могло на месте сделать расчет и получить локальное местоположение с большой точностью».

Товарный рынок

Касаясь нашего вопроса, чем же предложение «Траст Эдвайзер» отличается от аналогичных устройств на ИТ-рынке, Ованнес Мкртумян сказал, что когда они изучали рынок, столкнулись с тем, что устройства на рынке либо очень дорогие, либо не имеют средств связи - Wi Fi, Bluetooth. Не имеют открытого исходного кода, не допускают интеграции с нашими устройствамии не обладают достаточной точностью.

В ходе исследования рынка была обнаружена китайская компания с аналогичной платформой, которая собирает данные, но не передает их. Таким образом, нет устройств, которые могут комбинированно получать данные, превращать их в координаты и передавать на другое устройство.

Более безопасный способ передачи данных

В ходе развития идеи возникли и другие дополнительные интересы, одним из которых было превращение полученных данных в координаты и перенос их в другое место. Ваан Вермишян заметил, что это говорит и о другом ракурсе․ GPS становится аналоговым устройством. Однако GPS-приемник получает данные со спутника, он уязвим, поскольку может препятствовать приему данных по специальным каналам, что в свою очередь приведет к отсутствию доступа к нужным координатам. Платформа, созданная «Траст Эдвайзер», в результате доработки позволит собирать данные, превращать их в координаты, передавать их в нужное место без получения данных со спутника. В настоящее время компания работает над двумя способами предоставления координат через Wi-Fi и Line, но в будущем при необходимости, по возможности, будет работать над созданием более защищенного варианта передачи данных, что, по мнению директора компании, вызовет большой интерес.

Открытый исходный код, закрытое сотрудничество

В настоящее время система будет иметь открытый исходный код, что глава рабочей группы считает одним из преимуществ их программы. «Потому что на первом плане тот факт, что армянский производитель сможет работать, использовать платформу без осложнений и потери времени». Ваан Вермишян добавил, что в ходе обсуждений выяснил, что устройство вызвало большой интерес и за рубежом. Он уверен, что спрос будет большим.

Есть много других точек зрения, но пока озвучивать их они не хотят, потому что могут быть предложения в рамках закрытого сотрудничества.

Тестирование и завершение программы

Устройство пока находится в разработке, идут испытания, они близятся к завершению. Они столкнулись с рядом технических проблем. Устройство будет относительно небольшим, но установленные в нем измерительные приборы должны получать ответы на поставленную задачу с достаточно высокой точностью.

Это означает, что детали, произведенные разными компаниями, должны работать в связке с математическим алгоритмом, разработанным «Траст Эдвайзер».

Окончание работу над программой они запланировали на март 2022 года, уверены, что до этого смогут преодолеют все проблемы, получат требуемую платформу и представят ее.

Армине Саркисян