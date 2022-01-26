Героизация преступников порождает новых преступников: статья CNN Greece о резне армян в Баку

На сайте CNN.gr (CNN Greece) опубликована статья представителя армянской общины Греции Аракси Апелян Коланян о резне армян в Баку в 1990 году.

Как сообщает Арменпресс, статья под названием «Героизация преступников порождает новых преступников» представлена резня армян в Баку в 1990 году и последующее введение советских войск в Азербайджан. Автор статьи отмечает, что год за годом азербайджанская пропаганда представляет январские события, начиная с ввода советских войск в Баку, что объясняется как средство подавления народа, борющегося за независимость. Она предупреждает о долгосрочных опасностях этой пропаганды.

Ниже приводим перевод статьи:

«19 января – еще одна печальная годовщина для армян, так как исполняется 32 года со времени резни и зверств, совершенных азербайджанцами против армян в Баку, столице тогда еще советского Азербайджана.

По данным Human Rights Watch, с 12 января 1990 года в течение семи дней мирные армяне подвергались избиениям, пыткам, более 100 человек были убиты, более 2000 армянских домов были разграблены и подожжены. На самом деле, в соответствующем докладе организации, подписанном Робертом Кушеном, говорится, что «действия были не полностью или, возможно, вовсе не спонтанными, поскольку у нападавших были списки армян, а также их адреса». Резня продолжалась неделю, прежде чем советские войска наконец вошли в город для наведения порядка, когда в Баку почти не осталось армян, а советский режим в Азербайджане оказался под непосредственной угрозой.

Насилие в отношении мирных армян было осуждено международным сообществом. В резолюции Европарламента говорится: «Принимая во внимание возобновление антиармянских действий азербайджанцев, Европарламент отмечает, что есть много жертв, и некоторые из этих жертв умерли в крайне ужасающих условиях». Европарламент обратился в Европейскую комиссию и Европейский совет с призывом «принять меры по обращению в соответствующие советские органы для обеспечения практической безопасности проживающих в Азербайджане армян, направив туда соответствующие силы для вмешательства».

В открытом письме под названием «О насилии и массовых убийствах армян в Советском Союзе», подписанном 133 всемирно известными интеллектуалами и опубликованном в New York Review of Books 27 сентября 1990 г., говорится:

«За Сумгаитской резней 1988 года последовала резня в Кировабаде и Баку в ноябре 1988 г., а с начала 1990 г. продолжалась резня армян в Баку и других районах Азербайджана. Тот факт, что массовые убийства повторялись теми же методами, заставляет нас думать, что эти трагические события не являются несчастными случаями или стихийными вспышками. Наоборот, мы должны признать, что преступления против армянского меньшинства являются систематической практикой, если не официальной политикой Советского Азербайджана».

Нобелевский лауреат Андрей Сахаров сказал New York Times: «Эти массовые убийства представляют реальную угрозу уничтожения армянской общины в Азербайджане и армян в Нагорном Карабахе, которые составляют 80% местного населения».

Болезненным результатом резни стала полная этническая чистка армянской общины Баку, где до 1988 года проживало около 300 тысяч армян. Эти факты так и не были осуждены азербайджанскими властями и даже не расследовались впоследствии для привлечения виновных к ответственности.

Азербайджанская пропаганда годами описывает события января 1990 года, начиная с ввода советских войск в Баку, чтобы создать впечатление, что это был акт репрессий против народа, борющегося за свою независимость. О массовых убийствах и полной этнической чистке армян речи не идет. В официальных пропагандистских мероприятиях, организуемых бакинскими властями, не упоминаются армяне - жертвы преследований. Хуже всего то, что азербайджанцы предстают жертвами советских войск и именуются «героями, павшими за независимость», а на деле среди них были преступники, которые за несколько дней до столкновений с советскими войсками зверствовали против армян.

Азербайджанская пропаганда преподносит «кровавый январь» как часть борьбы за независимость Азербайджана. Однако за ней скрывается очень неудобная правда.

17 марта 1991 года на всей территории Советского Союза состоялся референдум о сохранении СССР, и добивавшиеся своей независимости Армения, Грузия, Латвия, Литва Молдавия, а также бывшая Нагорно-Карабахская автономная область отказались от участия в референдуме. Наоборот, в референдуме участвовал народ Азербайджана, который якобы «боролся за свою независимость», и более 93% из них высказались за сохранение СССР. Это, стало быть, очередная фальсификация истории в самом вульгарном ее выражении.

Азербайджанская практика прославления некоторых преступников разжигает антиармянскую ненависть в этой стране, приводя к новым жертвам и новым трагедиям. Такое отношение никоим образом не способствует долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта».