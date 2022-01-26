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Заявление аппарата президента Армении об озвучиваемых в последние дни комментариях

Заявление аппарата президента Армении об озвучиваемых в последние дни комментариях

Аппарат президента Армении Армена Саркисяна распространил заявление по поводу комментариев, сделанных в последние дни различными людьми. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

«В последние дни разные лица, политики, политологи, действующие или бывшие депутаты, аналитики, «прогнозисты» озвучивают разные мысли, утверждения, убеждения, представляют разные надуманные истории и нарративы.

Аппарат президента республики не намерен комментировать эти проявления теорий заговора и политической мифологии».

Аппарат президента Республики Армения подчеркивает, что озабоченность президента Армена Саркисяна связана с реальными проблемами и вызовами, стоящими перед государством, и сегодня главная задача каждого – противостоять им и найти решения.


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