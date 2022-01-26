Секретарь СБ Армении и посол ФРГ подчеркнули необходимость урегулирования карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ

26 января секретарь Совета безопасности Армен Григорян встретился с послом Федеративной Республики Германия в Армении Виктором Рихтером.

Как передает «Арменпресс», в Совете безопасности сообщили, что в ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся армяно-германского сотрудничества, а также сотрудничества Армения-ЕС. Обе стороны подчеркнули важность долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Собеседники обменялись мнениями по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. По просьбе посла секретарь Совета безопасности также представил процесс разблокирования региональных транспортных маршрутов.