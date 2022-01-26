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Встреча министров обороны Ирана и Азербайджана

Встреча министров обороны Ирана и Азербайджана

В Иране состоялась встреча министра обороны Исламской Республики Иран Мохаммеда Резы Аштиани и министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов с 25 января с официальным визитом находится в Исламской Республике Иран.

За несколько дней до запланированного визита министра обороны Азербайджана Баку и Тегеран обсуждали вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством. Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встречался с министром обороны Вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммадом Аштиани.
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