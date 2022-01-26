В Тбилиси закрыли каждый четвертый детский сад

Из-за распространения коронавируса в Тбилиси временно прекратили работу 48 детских садов, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Управления детскими садами столицы.

В Грузии бушует шестая волна коронавируса. За минувшие сутки в стране установлен новый антирекорд – медики выявили 15 762 случая коронавируса, то есть практически вдвое больше, чем днем ранее. С начала же пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.

Помимо детских садов, временно прекративших работу, в столичных садах в качестве точечных ограничений закрыты 115 отдельных групп. Всего коронавирусом инфицированы 206 сотрудников и 83 воспитанника.

В Тбилиси функционирует 186 государственных детских садов, в которых учатся более 61 тысячи детей. По рекомендациям Минздрава, после выявления случаев коронавируса, детские сады в столице закрывают на 12 дней.

Между тем специалисты ожидают пик заболеваемости в течение ближайших двух недель. Эпидемиологи призывают граждан следовать установленным рекомендациям, носить маски и вакцинироваться.