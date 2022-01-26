Матвиенко: страны СНГ будут защищать безопасность и суверенитет своих партнеров

Страны СНГ готовы встать на защиту безопасности и суверенитета партнеров в случае угрозы извне. Как передает Арменпресс, об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мне кажется очень символичным, что торжественное заседание, приуроченное к юбилею [Межпарламентской] ассамблеи [СНГ], пройдет именно в Казахстане, в Алма-Ате. Ведь именно там 30 лет назад было подписано соглашение о создании Межпарламентской ассамблеи. На мой взгляд, это как нельзя лучше говорит о незыблемости единства наших стран, о том, что дружба наших народов из года в год становится все прочнее. И если вдруг возникнет угроза извне, то мы нерушимой стеной встанем на защиту безопасности и суверенитета наших партнеров", - сказала спикер Совфеда, открывая весеннюю сессию.

Она добавила, что миротворческая операция ОДКБ, проведенная в Казахстане в начале года, "это наглядно доказала".

Кроме того, как отметила председатель верхней палаты парламента, в наступившем году активная международная деятельность будет вестись и по линии Межпарламентского союза, АТПФ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ.