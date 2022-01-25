Больше усердия во имя свободного от коррупции и демократического общества: вице- премьер Матевосян

Правительство Армении будет и впредь с еще большим усердием проводить политику реформ во имя свободного от коррупции и демократического общества. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян, отреагировав на тот факт, что организация Transparency International отметила Армению как пример успеха в Индексе восприятии коррупции.

«Дорогие соотечественники,

Опубликован Индекс восприятия коррупции Transparency International за 2021 год. Среди 180 стран Армения названа примером успеха с точки зрения Индекса восприятия коррупции за последние пять лет.

Напомню, что в 2020 году Армения зафиксировала значительный рост в борьбе с коррупцией, улучшив результат 2019 года на 7 баллов, а с 2017 года Армения увеличила результат на 14 баллов, достигнув 49 баллов», - отметил вице-премьер.