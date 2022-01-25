Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона" на основе штамма, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении компаний.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили о начале клинического изучения для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности основанной на "омикроне" вакцины-кандидата среди здоровых взрослых от 18 до 55 лет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте BioNTech.

Отмечается, что в ходе исследования будут созданы разные группы для сравнения различным схем введения уже применяемой вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19 и вакцины против "омикрона".

Ожидается, что в запущенных испытаниях примут участие около 1420 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".