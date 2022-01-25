«Айпост» и Всемирный почтовый союз обсудили новые возможности сотрудничества

Генеральный директор «Айпост» Айк Карапетян и руководитель Центра почтового обмена Геворг Хангельдян в столице Швейцарии Берне встретились с генеральным директором Всемирного почтового союза Масахико Метоки и с заместителем генерального директора Мариной Освальд.

Как сообщили «Арменпресс» в ЗАО «Айпост», в ходе встречи Айк Карапетян представил достижения, инновации и перспективы развития компании. По его словам, стороны обменялись опытом повышения качества обслуживания и модернизации спектра предоставляемых услуг.

Представители «Айпоста» и Всемирного почтового союза обсудили новые возможности сотрудничества, в частности:

Финансирование закупки электрических мотоциклов «Айпостом», а также программ по установке новой поточной линии посылок, которые будут способствовать улучшению качества услуг.

Развитие денежных переводов под брендом PosTransfer. Привлечение новых почтовых операторов, а также непочтовых участников (операторов системы быстрых денежных переводов).

Генеральный директор Всемирного почтового союза Масахико Метоки высоко оценил цифровую трансформацию «Айпоста» за последние два года и возможности программы Phoenix, разработанной ее дочерней компанией iNovation. Он подчеркнул необходимость запуска аптечной сети «АйпостМед» и доставки лекарств по всей Армении.

«Мы благодарим Всемирный почтовый союз за организацию встречи в своей штаб-квартире, как и за огромную работу, которую он проделал во время пандемии и делает до сих пор. «Айпост» является членом Всемирного почтового союза, это обсуждение, благодаря интеграции инновационных технологий, создаст новые возможности для развития почтовой сети, расширения услуг», - отметил Айк Карапетян.