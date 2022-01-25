В Испании расследуют кражу двух картин Сальвадора Дали

Полиция испанской Каталонии расследует предполагаемую кражу из частного дома двух работ Сальвадора Дали (1904-1989). Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе региональных правоохранительных органов.

"Мы расследуем кражу со взломом, которая произошла в воскресенье вечером в квартире Барселоны", - отметили в полиции. По ее версии, среди "украденных вещей - две картины, которые могли быть [нарисованы] художником Сальвадором Дали".

По версии газеты El Pais, речь идет о двух работах живописца, которые были нарисованы углем в 1922 году для иллюстрации книги. Предполагается, что стоимость каждого рисунка составляет около €300 тыс.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он считается одним из самых известных представителей сюрреализма. За время своей творческой деятельности он создал сотни художественных произведений. Дали был женат на уроженке Казани Елене Дьяконовой (1894-1982), известной как Гала. Живописец скончался 23 января 1989 в городе Фигерас.