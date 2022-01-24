Азербайджан передал армянской стороне тело погибшего в ходе войны военнослужащего

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Арцах продолжила в направлении Матагиса поиск тел погибших и пропавших без вести военнослужащих во время войны. Как передает Арменпресс, поиск результатов не дал.

Также отмечается, что утром Азербайджан в районе Шуши передал сотрудникам ГСЧС МВД Арцаха найденное в районе Воротана тело одного военнослужащего, погибшего в ходе войны 2020 г.

Личность будет установлена после медэкспертизы.

Таким образом, после установления режима перемирия, с 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций найдено и эвакуировано 1707 тел.