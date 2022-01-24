Время в Ереване: 11:07:36,   25 Январь

Азербайджан передал армянской стороне тело погибшего в ходе войны военнослужащего

Азербайджан передал армянской стороне тело погибшего в ходе войны военнослужащего

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Арцах продолжила в направлении Матагиса поиск тел погибших и пропавших без вести военнослужащих во время войны. Как  передает Арменпресс, поиск результатов не дал. 

Также отмечается, что утром Азербайджан в районе Шуши передал сотрудникам ГСЧС МВД Арцаха найденное в районе Воротана тело одного военнослужащего, погибшего в ходе войны 2020 г. 

Личность будет установлена после медэкспертизы.

Таким образом, после  установления  режима  перемирия, с 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций найдено и эвакуировано 1707 тел.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]