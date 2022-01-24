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Пашинян высоко оценивает деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе

Пашинян высоко оценивает деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценивает деятельность дислоцированного в Нагорном Карабахе миротворческого контингента Российской Федерации. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.

«Надеюсь, что в результате деятельности миротворцев нарушения режима прекращения огня будут сведены к нулю», - сказал Пашинян.


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