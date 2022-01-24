Министр юстиции Армении Карен Андреасян встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Армении Александром Конюком.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в ходе встречи министр Карен Андреасян представил реформы в судебно-правовой сфере и программу внедрения системы электронного правосудия.

Посол Конюк подчеркнул, что министерство юстиции Беларуси заинтересовано опытом Армении в цифровизации сферы ЗАГС, а также международной ратификации документов электронным апостилем.

Александр Конюк поинтересовался возможностями ГНКО «Экспертный центр» министерства юстиции и достигнута договоренность о подписании соглашения между министерством и действующим в Беларуси экспертным центром.

Посол отметил, что занимается изучением вопроса Геноцида армян и обеспокоен этим вопросом, добавив, что Беларусь также стал жертвой геноцида в 1941-1945 гг.

В завершение встречи стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество.