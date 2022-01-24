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Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении двух ракет, запущенных по Абу-Даби

Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении двух ракет, запущенных по Абу-Даби

Силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили в понедельник две ракеты, запущенные мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" в направлении столицы страны города Абу-Даби. Как передает Арменпресс, об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ.

По данным оборонного ведомства, обломки ракет упали в нескольких районах эмирата Абу-Даби. Пострадавших в результате атак нет.

 


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