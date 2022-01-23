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Карен Чухаджян стал обладателем титула IBF Inter-Continental

Карен Чухаджян стал обладателем титула IBF Inter-Continental

Боксер полусреднего веса, украинский армянин Карен Чухаджян победил британца Райана Мартина и стал обладателем титула IBF Inter-Continental, передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.

Бой состоялся накануне на вечере бокса Facher Sport Management в немецком Карлсруэ. 25-летний украинец одержал победу над своим соперником техническим нокаутом в восьмом раунде.

Издание напоминает, что Чухаджян в последний раз проводил бой в июле прошлого года, победив Роберто Арриасу из Никарагуа.

 


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