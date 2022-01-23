В Кафедральном соборе Бухареста состоялась поминальная служба в годовщину убийства Динка и резни в Баку

В этом году исполняется 15 лет со дня жестокого убийства редактора армянской газеты «Агос» Гранта Динка, одного из самых видных интеллектуалов Турции, и 32 года — со дня резни в Баку. Епископ Тат Под председательством Акопяна 23 января в Кафедральном соборе Святых Архангелов в Бухаресте отслужена поминальная служба по Гранту Динка и армянам, павшим жертвами Бакинской резни. В церемонии приняли участие члены епархиального и приходского советов, представители армянской общины.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Армянской епархии Румынии.

«Грант Динк был яркой личностью, которая требовала со всех трибун признать Геноцид армян, не отрицать историческую реальность, не становиться пособником младотурецких и османских властей с негативной позицией. Однако современные турецкие власти избрали другой путь решения проблемы – преступный и бесчеловечный путь замалчивания яркой личности убийства, преступления, передовых идей. Но это политико-идеологическое убийство, в отличие от турецких властей, имело прямо противоположный эффект. У Гранта Динка были сотни тысяч единомышленников как в Турции, так и в разных уголках мира, в том числе множество турецких деятелей, которые до сих пор борются за мечту о более демократической и цивилизованной стране.

А в 1990 г․ 13-19 января в Баку произошла резня - чудовищные убийства и депортации армянских семей, которые однозначно можно назвать геноцидом. Армянская епархия Румынии и румынские армяне вспоминают чудовищное убийство своих братьев и сестер, одновременно напоминая миру и призывая к осуждению. Румынские армяне продолжают бороться за справедливость и осуждение виновных, бороться и становиться сильнее, не допуская повторения других подобных преступлений, являющихся геноцидом. И до тех пор, пока в нашей коллективной памяти не забыта наша история, армянский народ должен продолжать жить, творить, творить, созидать светлое будущее, но никогда не забывая темных страниц прошлого.

Мы склоняем головы в память о невинных жертвах Баку, молимся о мире и умиротворении душ всех мучеников, прося милости у Всевышнего Бога. Пусть память будет просто благословением. Аминь», — говорится в сообщении.