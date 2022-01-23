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Пожар на крыше мебельного магазина на проспекте Исакова в Ереване


23 января в 15:24 часов в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на крыше мебельного магазина напротив дома 29/2 по пр. Исакова в Ереване вспыхнул пожар.

На вызов категории пожарной сложности «БИС 2» выехали 6 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МЧС выехали на место происшествия, одна автолестница, дежурная часть группа пожарно-спасательной части и оперативная группа Спасательной службы МЧС.


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