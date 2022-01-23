COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 4 новых случая. 31 человек находится на стационарном лечении

22 января в Арцахе было проведено 55 тестов, в результате которых зарегистрировано 4 новых случая заболевания

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Арцах, в настоящее время 31 инфицированный находится на стационарном лечении от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние 6 пациентов как крайне тяжелое, 16 - как тяжелое. Пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

Согласно источнику, в 2022 году на лабораторное выявление коронавируса обследовано 1338 граждан, и у 103 из них зарегистрирован положительный результат теста.

«Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – ваше и ваших близких.

Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Минздрава Арцаха – до 19։00 часов, в ГНКО «Центр вирусологии и гигиены», в районных медицинских объединениях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов, в рабочие дни – с 9:00 до 16։00 часов, в субботу – с 10:00 до 14:00 часов», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно источнику, информация о вакцинации предоставляется с 9։00-17։00 часов по тел. 047-94-32-27.