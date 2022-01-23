Стратегическое сотрудничество Азербайджан-Турция и турецко-азербайджанская ловушка.  To Vima

Авторитетная греческая газета To Vima опубликовала статью доктора политических наук Анаит Налбандян (Университет Пантеон, Афины) под названием «Стратегическое сотрудничество Азербайджан-Турция и турецко-азербайджанская ловушка».

Как передает Арменпресс, посольство Армении в Греции, представившее на своей странице в Facebook статью и ее перевод на армянский язык, уточняет, что в статье подчеркивается зависимость Азербайджана от Турции, а также проливается свет на опасность азербайджанских бредней относительно "Зангезурского коридора".

Ниже мы представляем перевод статьи.

Стратегическое сотрудничество Азербайджан-Турция и турецко-азербайджанская ловушка.

Когда хотят мира — но такого, который служит только их интересам…

Турция и Азербайджан связаны крепкими этническими, культурными и историческими связями и называют себя "одна нация – два государства". Турция была первой страной, признавшей независимость Азербайджана в 1991 году, после распада Советского Союза, и с тех пор между двумя странами установились прочные экономические, политические и военные связи.

Общие инвестиции Азербайджана в Турцию в 2002-2019 годах составили 19,5 миллиарда долларов, а турецкие инвестиции в Азербайджан за тот же период достигли 11 миллиардов долларов. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является крупнейшим иностранным инвестором в Турции. Более того, через Турцию проходят важнейшие азербайджанские газопроводы. 19 октября 2018 года в турецком городе Измир был открыт нефтеперерабатывающий завод STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR с объемом производства 10 миллионов тонн нефти, дизельного топлива, авиакеросина, сжиженного нефтяного газа и других нефтепродуктов.

Турция также является основным партнером Азербайджана в сфере военного сотрудничества. Отношения между двумя странами в области обороны зиждутся на двух правовых столпах. Во-первых, это действующие с января 1992 года правовые нормы, предусматривающие переподготовка азербайджанских военнослужащих в Турции. Турецкие солдаты и преподаватели тренируют азербайджанский спецназ. Во-вторых, есть соглашение о военном сотрудничестве о взаимной помощи, подписанное в сентябре 2010 года со сроком действия десять лет и с возможностью его продления еще на десять лет.

Особое значение имеет поддержка 3-й армией ВС Турции (TED) военных частей в Нахичевани. Вооруженные силы Азербайджана тесно сотрудничают с ВС Турции по многим направлениям, что еще больше расширяет не только тесные этнические связи между двумя народами, но и их общие интересы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 июня 2021 года в ходе двухдневного официального визита президента Турции в Азербайджан подписали в Шуши совместную декларацию о союзнических отношениях, в которой излагается дорожная карта двусторонних отношений.

«Не секрет, что Турция является для нас не только другом и партнером, но и братской страной. Мы поддерживаем и впредь будем без колебаний поддерживать Турцию во всех вопросах. Нас поддерживают наши турецкие братья - во всех вопросах, мы также поддерживаем их во всех вопросах, включая их исследования в Восточном Средиземноморье», - сказал Ильхам Алиев, назвав Турцию «другом, партнером, братской страной» — и это ту страну, которая вторглась в другие страны и завоевала чужие территории, такие как Кипр и Сирия.

С самого начала первой карабахской войны Турция полностью поддерживала Азербайджан. В 1993 году Турция в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу, и правительство этой страны обещало открыть ее при условии, что Армения остановит процесс международного признания Геноцида армян и выведет свои войска из зоны нагорно-карабахского конфликта. Турция оказывала политическую и военную помощь Азербайджану и во время второй карабахской войны

С целью пресечения агрессии, развязанной против Арцаха и его народа 27 сентября 2020 года - при непосредственном участии Азербайджана и Турции, а также с привлечением иностранных вооруженных террористов, 9 ноября 2020 года при посредничестве президента России было подписано трехстороннее (Азербайджан, Армения, Россия) Заявление о прекращении всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта). Но даже после окончания войны и подписания декларации о прекращении огня Турция продолжает поддерживать Азербайджан

Армения и Арцах последовательно выполняют положения трехсторонней декларации, а всего через месяц после ее подписания, несмотря на свое обязательство оставаться на занимаемых позициях – на момент подписания, азербайджанские вооруженные силы вторглись в села Хцаберд и Хин Тагер в Гадрутском районе Арцаха, убивая и захватывая в плен армянских солдат. Более того, после вывода армянских войск из районов, указанных в документе, азербайджанская сторона ответила проникновением своих вооруженных сил на суверенную территорию Республики Армения — именно в эти районы, продолжая незаконное размещение своих сил.

Со стороны ВС Азербайджана нарушения режима прекращения огня, установленного трехсторонним заявлением, носят регулярный характер. Кроме того, Азербайджан до сих пор не выполнил 8-й пункт заявления от 9 ноября, удерживая в плену многих армянских военнопленных, заложников и других лиц, что является грубым нарушением не только трехстороннего заявления, но и международного гуманитарного права.

Последний пункт трехстороннего заявления гласит: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортных связей в целях организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в двух направлениях – между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой. Транспортное сообщение курируется Пограничной службой ФСБ Российской Федерации».

Сознательно искажая положения трехсторонней декларации о разблокировании инфраструктуры в регионе, Азербайджан распространяет идею так называемого «Зангезурского коридора» (в районе, который граничит с Ираном и имеет стратегическое значение для Армении, обеспечивая связь Армения-Иран), угрожая применить силу, что не только противоречит «мирному духу» трехстороннего заявления, но и подрывает усилия по снижению напряженности в регионе.

Следует отметить, что Зангезурский коридор» также ставит под сомнение территориальную целостность и суверенитет Армении, так как не предполагает существование дороги с таможенными постами и механизмами контроля, и это позволяет предположить, что коридор может быть использован для военного сотрудничества двух стран. Более того, не позволяя Армении обеспечивать безопасность коридора, нельзя быть уверенным, что в какой-то момент он не будет нарушен иностранными контролирующими силами, тем самым отрезав от Армении всю Сюникскую область, а следовательно - связь Армении с Ираном. Поэтому цели этой азербайджано-турецкой программы не экономические, а политические, а ее значение для обеих сторон - военно-стратегическое.

В заключение отметим: если раньше Турция выдвигала предусловия для открытия границы с Арменией, включая карабахский вопрос (а также вопрос отказа от международного признания Геноцида армян), то теперь она добавила так называемый «Зангезурский коридор», который не способствовать региональной стабильности и мирному развитию, потому что мир может существовать только благодаря безопасности.

Упорная и откровенно антиармянская политика, проводимая руководством Азербайджана, этническая чистка с применением силы на подконтрольных Азербайджану территориях Арцаха, оккупация армянского города Шуши, разрушение и осквернение армянского культурного и религиозного наследия, а также воспрепятствование доступу международных гуманитарных организаций в Арцах свидетельствуют о том, что гарантировать право армян жить безопасно и достойно на своей родине под юрисдикцией или контролем Азербайджана — невозможно».