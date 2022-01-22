Бен Уоллес рад, что Шойгу принял предложение о переговорах

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес доволен тем, что его российский коллега Сергей Шойгу принял предложение о переговорах.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Independent.

Ранее МО РФ сообщило, что Шойгу предложил главе британского оборонного ведомства провести переговоры в Москве. Так российский министр ответил Уоллесу на приглашение встретиться в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны встречались в 2013 году как раз в британской столице на переговорах глав МИД и Минобороны в формате "2+2".

"Министр обороны рад, что Россия приняла приглашение провести переговоры с коллегой… Министр ясно дал понять, что он будет изучать все пути достижения стабильности и урегулирования украинского кризиса. Мы поддерживаем связь с российским правительством", - сказал изданию высокопоставленный источник в британском минобороны.