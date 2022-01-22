Греческий и армянский народы – два брата родственных цивилизаций. Посол РА

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грецией 21 января известные сооружения различных греческих городов были освещены в цвета армянского триколора: греческий и армянский народы- два брата родственных цивилизаций, которые могут выстоять, если всегда работают вместе.

Как передает Арменпресс, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян в своем послании на греческом языке по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грецией.

«Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Грецией. Греция — одна из немногих стран, а греки — один из уникальных народов, с которыми наши отношения и дружба имеют историютысячелетий», — говорится в сообщении посла.

Он подчеркнул, что греческий и армянский народыобъединяют общие ценности, принципы, общие угрозы и ожидания, кровные узы. И это больше, чем просто какие-то коммерческие интересы.

«Наше братство прошло через все испытания времени и истории, став поэтомунамного сильнее. Греческий и армянский народы–это два брата родственных цивилизаций, которые могут выстоять, если всегда работают вместе», - сказал Мкртчян.

Посол подчеркнул, что 30-летие отношений двух стран мы однозначно отмечаем тесными связями на самом высоком политическом уровне. С другой стороны, по его словам, две страны будут всеми силами углублять торгово-экономические связи, для которыхсуществует благодатная почва.

«Культурная дипломатия является мощным инструментом —как для греков, так и для армян, и хотя мы думаем, что знаем друг друга достаточно хорошо, тем не менее всегда есть возможность узнать больше, теснее взаимодействовать. Возможности узнать и полюбить друг друга через культуру безграничны. Военные отношения на высшем уровне еще больше углубляются, что является радостным, но еще и важным обстоятельством», - сказал посол.

Впереди мероприятия, посвященные 30-летию дипломатических отношений, о которых посольство будет информировать в течение года.

По этому случаю 21 января известные здания различных городов на севере и юге, востоке и западе Греции были освещены в цвета армянского триколора. Посол Мкртчян поблагодарил советы всех греческих городов, откликнувшихся на просьбу посольства.

Он также поблагодарил политических деятелей Армении и Греции, представителей армянской общины Греции, которые за 30 лет внесли неоспоримый вклад в построение и становление привилегированных армяно-греческих отношений.