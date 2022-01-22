В кафе и театры - только с сертификатом. Новые требования вступили в силу

С 22 января в Армении вступит в силу требование разрешить доступ в ряд общественных мест исключительно со справкой, подтверждающей отрицательный результат теста или с подтверждением вакцинации.

Как передает Арменпресс, согласно приказу министра здравоохранения РА, с 22 января посетители предприятий общественного питания, гостиниц, спортзалов, посетители музеев, театров, кинотеатров, библиотек и других культурно-массовых мероприятий могут входить только при наличии:

или сертификат (максимум 72-часовой давности)отрицательного результата теста ПЦР,

или сертификат (экспресс-теста 24-часовой давности) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на обнаружение антигена COVID-19, выданный системой ARMED,

или сертификат вакцинации QR- код в мобильной или в бумажной версии.

Однако данное требование не распространяется на лиц моложе 18 лет, предъявляющих документ, удостоверяющий личность, а также беременных женщин, предъявляющих медицинский документ о беременности, на лиц, имеющих абсолютное противопоказание - с предъявлением медицинского документа, а также как переболевшие COVID-19 - в течение 90 дней с момента первого положительного результата ПЦР-обследования, при предъявлении справки, выданной Единой электронной информационной системой здравоохранения ARMED.