COVID-19: в Армении подтверждено 940 новых случаев, выздоровели 127 граждан

По состоянию на 11:00 часов 22 января всего в Армении подтверждено 350 897 случаев заболевания коронавирусом, 334 109 из них - выздоровевшие, а 8026 человек умерли.

В настоящее время лечение от коронавируса получают 7242 пациента.

Как передаетАрменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

За сутки проведено 5812 тестов, по результатам которых подтверждено 940 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 127 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.

Общее количество тестов достигло 2 млн 669 тыс. 792.