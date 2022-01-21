Арпине Саркисян назначена заместителем министра юстиции Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Арпине Саркисян заместителем министра юстиции Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.

До этого Саркисян занимала должность начальника департамента уголовного законодательства, развития пенитенциарной и пробационной политики министерства юстиции.