Арпине Саркисян назначена заместителем министра юстиции Республики Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Арпине Саркисян заместителем министра юстиции Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.
До этого Саркисян занимала должность начальника департамента уголовного законодательства, развития пенитенциарной и пробационной политики министерства юстиции.
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