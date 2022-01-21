Российская сторона продолжит усилия по нормализации армяно-турецких отношений: посол РФ

Заместитель председателя Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 21 января принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны высоко оценили армяно-российские союзнические отношения и подчеркнули важность их постоянного развития.

Были также затронуты вопросы нормализации отношений между Арменией и Турцией. Как спецпредставитель Армении по армяно-турецкому диалогу Рубен Рубинян поблагодарил российскую сторону за готовность принять и организовать встречу между ним и спецпредставителем Турции в Москве несколько дней назад.

Вице-спикер НС оценил первую встречу спецпредставителей как конструктивную, отметив, что армянская сторона заинтересована в решении четких проблем путем предметного процесса.

Посол, в свою очередь, заверил, что российская сторона продолжит усилия по нормализации армяно-турецких отношений.