В Женеве завершилась встреча Лаврова и Блинкена

В Женеве завершилась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, как передает Арменпресс, об этом сообщил корреспоендент РИА Новости.

Сперва дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.



Общение представителей двух стран в отеле "Президент" в центре Женевы продлилось полтора часа.

Это третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.



Основным вопросом на переговорах Лаврова и Блинкена в пятницу стали российские предложения по гарантиям безопасности. Ранее Блинкен уже заявил, что не везет на встречу письменный ответ США на российские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможности вести дипломатию и диалог.