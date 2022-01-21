Армянский Патриарх Константинополя прокомментировал процесс нормализации отношений Армения-Турция

Армянский Патриарх Константинополя Саак Машалян, а также ряд представителей армянской общины Турции прокомментировали процесс нормализации армяно-турецких отношений.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает турецкое издание hurriyet.com.tr

«Мы должны признать, что все шаги, которые направлены на укрепление отношений между соседними странами, имеющими глубокую историю, ценны как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения культуры. Для армян Стамбула очень важно, чтобы отношения день ото дня улучшались, чтобы обе общины узнавали друг друга, работали вместе, делали инвестиции, находили общие культурные ценности», - сказал Машалян.

«Начало авиаполетов вселило в меня оптимизм. Границы должны быть открыты, также должны быть дипломатические отношения, это будет первым шагом. Отношения должны расширяться», - заявил главный редактор газеты «Акос» Эдвард Данзикян, имея в виду армяно-турецкие отношения.

Представитель Фондов меньшинств проф. Торос Алджан, коснувшись этой темы, сказал: «Я считаю это позитивным, считаю запоздалым шагом. Очень мудро, что возвращается язык дружбы. Я надеюсь, что мир вернется. И без войн откроется дверь к новой дружбе».