При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек

Не менее 17 человек погибли в результате взрыва грузовика в Западной области Ганы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал Ghana Web со ссылкой на местные власти.

Как стало известно ранее, взрыв произошел, после того как автомобиль со взрывчатыми веществами для горных работ столкнулся с мотоциклом.

В районе взрыва частично разрушены дома и инфраструктура.

Агентство Франс Пресс сообщает о почти 60 пострадавших, которые были госпитализированы после взрыва.