Реклама азартных игр будет запрещена: Парламент Армении принял проект в первом чтении
Национальное Собрание приняло в первом чтении законопроект о внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О рекламе». Как передает «Арменпресс», законопроект принят 56 голосами, против были 8 депутатов, воздержались - 16.
Проект запрещает рекламу любого вида азартных игр, казино, букмекерских контор, их организаторов, в том числе на радио, телевидении или в интернете, кроме как на их официальных веб-сайтах.
В проекте указано, что по сравнению со ставками, сделанными в интернете в 2018 г., в 2020 г. их количество увеличилось в 6 раз, а количество участников в 3 раза.
Депутат от фракции «Гражданский договор» Бабкен Тунян сообщил, что в Армении в январе-ноябре 2021 года были сделаны ставки на 3,2 трлн драмов.
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