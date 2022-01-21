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Европейские индексы - 20-01-22

Европейские индексы - 20-01-22

МОСКВА, 21 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.65% и составил 15912.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.30% и составил 7194.16 пункта, британский FTSE снизился на 0.06% и составил 7585.01 пункта, а российский RTSI вырос на 2.54% и составил 1450.59 пункта.


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