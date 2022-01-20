СМИ: аравийская коалиция нанесла авиаудары по складам оружия хуситов в Ходейде

Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция нанесла авиаудары по складам оружия сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в городе Ходейда, расположенном на побережье Красного моря. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление альянса.

"Мы совершили несколько воздушных атак на военные объекты хуситов в Ходейде, в результате которых нам удалось уничтожить склады оружия мятежников", - говорится в заявлении. Альянс также отметил, что "деятельность хуситов в порту Ходейда представляет угрозу как региональной, так и международной безопасности".

Помимо этого, в ночь на четверг коалиция объявила о начале интенсивной бомбардировки Саны и ее окрестностей с целью уничтожения военных укреплений мятежников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.