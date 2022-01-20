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Горжусь, что способствовал развитию отношений между нашими странами: президент Армении поздравил королеву Елизавету II

Горжусь, что способствовал развитию отношений между нашими странами: президент Армении поздравил королеву Елизавету II

Президент Армении Армен Саркисян по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии направил королеве Елизавете II поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«За прошедшие годы между Арменией и Соединенным Королевством удалось установить эффективный политический диалог как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Горжусь тем, что смог способствовать развитию отношений между нашими странами».


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