Пашинян поздравил Бориса Джонсона с 30-летием установления армяно-британских дипломатических отношений

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Соединенного Королевства Северной Ирландии Борису Джонсону по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, в сообщении, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Мои сердечные поздравления в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между между Республикой Армения и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

30 лет назад, 20 января, наши государства начали процесс укрепления армяно-британского межгосударственного сотрудничества, тесных контактов между дружественными народами, основанных на исторических связях, общих ценностях, практических интересах и взаимном уважении.

Этот юбилей является важной вехой для того, чтобы дать оценку отношениям между двумя странами, переосмыслить вместе пройденный путь, наметить новые перспективы сотрудничества.

Соединенное Королевство было сильным партнером на пути государственного строительства новой независимой Республики Армения.

Убежден, что накопленный за эти годы богатый опыт дает широкие возможности раскрыть весь потенциал армяно-британского сотрудничества, придать новый импульс двусторонним отношениям, в том числе и экономическому партнерству, поднять их на качественно новый уровень. В этом контексте заключение предстоящего Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве между Арменией и Великобританией считаю символичным, которое нашим двусторонним отношениям придаст новое качество.

Я полон надежд, что совместными усилиями в ближайшие годы мы сможем наполнить армяно-британскую двустороннюю повестку новыми инициативами и программами во благо наших государств и дружественных народов.

Ваше Превосходительство, еще раз поздравляю всех нас с 30-летием установления армяно-британских дипломатических отношений! Желаю нашим странам плодотворного сотрудничества и много юбилеев!».