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У WADA новый логотип

У WADA новый логотип

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) впервые с момента своего основания изменило и представило свой новый логотип. Его утвердил Исполнительный комитет агентства.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Логотип создан в соответствии с концепцией организации «Будь видимым», принятой на 2020-2024 годы в рамках ее стратегического плана.

Обновленный логотип стал более открытым, привлекательным и впечатляющим. В нем есть и элементы предыдущего логотипа 1999 года.


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