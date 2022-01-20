Британские военно-транспортные самолеты выполнили восьмой за три дня рейс на Украину

Восьмой по счету за последние три дня рейс на Украину выполнили тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС, следует из данных западных авиаресурсов.

Очередной борт ZZ171 в среду вечером в районе 22:15 по местному времени (23:15 мск) прибыл на аэродром Борисполь под Киевом. Британские самолеты осуществляют полеты на Украину с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии. Операция, в которой задействована, как минимум, половина из всех восьми имеющихся в британских Королевских ВВС тяжелых транспортных самолетов, началась в понедельник. Каждый C-17A Globemaster III способен перевозить до 77,5 тонн груза, передает Арменпресс.

В понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковые вооружения.

По данным издания The Drive, каждый самолет мог привезти как минимум 24 поддона с закрепленными на каждом из них 9 противотанковыми комплексами. Таким образам, по состоянию на среду Лондон уже мог поставить Украине более 1,7 тысячи переносных противотанковых управляемых ракет NLAW.

Помимо этого в понедельник из американского города Хантсвилл (штат Алабама) во Львов прибыл украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124. Рядом с городом Хантсвилл расположен Редстоунский арсенал Армии США. Также во вторник украинский Ан-124 прибыл в Киев из польского города Жешув.