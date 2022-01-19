В Швеции продлили действие закона, позволяющего ужесточать антиковидные меры

Риксдаг Швеции (однопалатный парламент) продлил в среду до 31 мая принятый год назад временный закон, связанный с пандемией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, он позволяет правительству принимать меры, способствующие предотвращению распространения COVID-19, включая введение запрета на посещение мест скопления людей и закрытие предприятий общепита, сообщается в пресс-релизе законодательного органа.

Также под временный запрет могут подпадать открытые для общественности спортивные и культурные учреждения, предприятия торговли, общественный транспорт, включая внутреннее авиасообщение, места для частных встреч. Нарушителей ждет штраф. Временный закон будет действовать до 31 мая 2022 года.

Закон о COVID-19 дает кабинету возможность принимать решение об обязательных мерах и закрытии, например, магазинов, спортзалов, парков и пляжей. При этом все равно невозможно ввести полный карантин, включающий комендантский час и запрет на все поездки, как это сделали некоторые другие страны. Чтобы в Швеции отменить свободу передвижения, которая защищена конституцией, необходимы два решения Риксдага, а между ними - парламентские выборы.