В Бразилии могут заблокировать Telegram

Глава Высшего избирательного суда Бразилии хочет обсудить меры в отношении мессенджера Telegram, который может использоваться для распространения ложной информации, не исключен запрет на его использование. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает газета Valor Economico.

"Председатель Высшего избирательного суда (TSE) Луис Роберту Баррозу намерен привлечь других членов суда к обсуждению мер в отношении Telegram. Уже больше месяца судья пытается без успеха связаться с представителями мессенджера. Не исключена его блокировка", - отмечает СМИ со ссылкой на источники в суде.

Глава суда отправлял руководству Telegram электронные письма, отправлял письма в бумажной форме, но реакции не получил. Судья хотел обсудить с мессенджером предстоящие выборы президента в Бразилии в 2022 году и меры по обеспечению безопасности их проведения. Подобные контакты и партнерства уже установлены с WhatsApp, Twitter и Facebook.

"По мнению представителей TSE, Telegram используется для распространения теорий заговора и ложной информации об избирательной системе", - отмечает СМИ.